¿Quieres perder peso? Haz la última comida del día a las 2 de la tarde

Durante el Ramadán, los musulmanes ayunan desde que sale el sol hasta que se pone. Es decir, empiezan a tomar alimentos cuando ya es de noche. Por supuesto, el Ramadán tiene una motivación religiosa y no dietética y no se prolonga más allá del mes sagrado. Pues bien, la propuesta de la Universidad de Birmingham (Alabama) de Estados Unidos propone lo contrario: tomar alimentos solamente mientras haya luz... o, dicho de otra manera, hacer nuestra última comida a las 2 de la tarde, en lo que también podría ser visto como una versión más radical de ese consejo dietético de no tomar nada a partir de las 6 de la tarde.

Lo que hicieron los responsables del estudio fue trabajar con 11 hombres y mujeres con sobrepeso durante un total de ocho días. En cuatro de esos días, solo tomaron alimentos de 8 de la mañana a 2 de la tarde, mientras que en la otra mitad, la ingesta se prolongó cuatro horas más, hasta las 8 (es decir, que merendaron y cenaron). Sin embargo, en ambos casos el número de calorías ingeridas fue el mismo, solo que distribuidas de dos maneras distintas.

Una cena copiosa no es lo mejor para una dieta | Pixabay

En el caso en el que se hacía la última comida a las dos de la tarde, los investigadores comprobaron que se quemaban más calorías y se regulaba mejor el apetito. Al parecer, según el doctor Courtney Peterson, la razón de esto tiene que ver con los ritmos circadianos, que regulan nuestro cuerpo y que hacen que el metabolismo se encuentre a pleno rendimiento por la mañana, manteniendo estables los niveles de azúcar en sangre y quemando mayor grasa.

Seguramente, la pregunta que muchos os estaréis haciendo es ¿y no pasaré hambre desde las 2 de la tarde hasta que me vaya a la cama? Según el doctor Paterson, los sujetos que dejaban de comer a las 2 de la tarde no sentían hambre por la tarde/noche y eran mucho más capaces de controlar su apetito que aquellos que extendían su ingesta de alimentos hasta las 8 de la tarde y que sí sentían la necesidad de picar algo antes de acostarse.

El doctor Peterson no quiso pronunciarse al cien por cien sobre la posibilidad de mantener estos hábitos a largo plazo y señaló que son necesarias más investigaciones con un mayor número de participantes. Sin embargo, lo que sí parece es que esta nueva teoría podría oponerse a la que hemos oído durante tantas veces en los últimos años y que establecía que era mejor comer más de cinco veces al día. En este caso, siempre que sean las mismas calorías, lo que parece que funciona es comer solo durante las 8 primeras horas del día.